Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağatay Ulusoy, son dönemde başrolünde yer aldığı "Eşref Rüya" dizisinden kazandığı yüksek gelirini gayrimenkule yatırıyor. Bölüm başına 3,5 milyon lira kazanan Ulusoy, yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ'un izinden giderek Lüleburgaz'da doğayla iç içe bir köy evi satın aldı. İç tasarımını kendi zevkine göre düzenleyen oyuncu, bahçesine taş fırın yaptırarak misafirlerine kendi elleriyle pizza hazırlıyor.

Son dönemde Demet Özdemir ile birlikte başrolünü paylaştığı "Eşref Rüya" dizisindeki performansıyla gündemde olan Çağatay Ulusoy, kazancını gayrimenkule yatırmayı tercih etti. Bölüm başına 3 milyon 500 bin lira kazandığı öğrenilen oyuncu, tıpkı yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ gibi Lüleburgaz'da doğayla iç içe bir köy evi satın aldı.

İKİ KATLI EVİNİ KENDİ ZEVKİNE GÖRE DİZAYN ETTİ

35 yaşındaki ünlü oyuncu, iki katlı evinin iç tasarımını tamamen kendi zevkine göre yeniletti. Doğal ahşap detaylar ve rustik mobilyalarla dekore edilen ev, şehirden uzak sakin bir yaşam alanı sunuyor. Ulusoy'un, çekimlerden arta kalan zamanlarda sevgilisi Aslıhan Malbora ve arkadaşlarıyla bu evde vakit geçirdiği öğrenildi.

TAŞ FIRINDA KENDİ PİZZASINI YAPIYOR

Akşam'ın haberine göre pizzaya olan düşkünlüğüyle tanınan oyuncu, evinin bahçesine özel olarak taş bir ocak yaptırdı. Ulusoy'un, dostlarına kendi elleriyle pizza hazırladığı ve bu anları keyifli bulduğu belirtildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSüLeyman:

Yatırımda başarı sadece doğru hisse senetlerini seçmekle ilgili değil, sağlam bir stratejiye sahip olmakla da ilgilidir. Prof. LIMUDIA'nın sağladığı doğru yatırım sinyalleri sayesinde portföyümde önemli kazanımlar elde ettim. Onunla çalışmaya başladığımdan beri portföyüm 410.000 doların üzerine çıktı. Yatırım getirilerinizi artırmak istiyorsanız, Telegram (@Mudiatrading) üzerinden ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Erbakan kulis bilgisi paylaştı: Kılıçdaroğlu partinin başına geri dönebilir

Canlı yayında kulağına gelen kulis bilgisini paylaştı: Kılıçdaroğlu...
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Ülke onu konuşuyor! Tedesco'nun Stuttgart karnesi bomba

Ülke onu konuşuyor! Stuttgart karnesini görmeniz lazım
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kızarmış tavuktaki büyük tehlike

Uzmanlar uyardı: Evinize sokmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.