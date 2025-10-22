Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Son dönemde Demet Özdemir ile birlikte başrolünü paylaştığı "Eşref Rüya" dizisindeki performansıyla gündemde olan Çağatay Ulusoy, kazancını gayrimenkule yatırmayı tercih etti. Bölüm başına 3 milyon 500 bin lira kazandığı öğrenilen oyuncu, tıpkı yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ gibi Lüleburgaz'da doğayla iç içe bir köy evi satın aldı.

İKİ KATLI EVİNİ KENDİ ZEVKİNE GÖRE DİZAYN ETTİ

35 yaşındaki ünlü oyuncu, iki katlı evinin iç tasarımını tamamen kendi zevkine göre yeniletti. Doğal ahşap detaylar ve rustik mobilyalarla dekore edilen ev, şehirden uzak sakin bir yaşam alanı sunuyor. Ulusoy'un, çekimlerden arta kalan zamanlarda sevgilisi Aslıhan Malbora ve arkadaşlarıyla bu evde vakit geçirdiği öğrenildi.

TAŞ FIRINDA KENDİ PİZZASINI YAPIYOR

Akşam'ın haberine göre pizzaya olan düşkünlüğüyle tanınan oyuncu, evinin bahçesine özel olarak taş bir ocak yaptırdı. Ulusoy'un, dostlarına kendi elleriyle pizza hazırladığı ve bu anları keyifli bulduğu belirtildi.