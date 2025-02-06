Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım

2016 yılında evlenen ve yıllardır süren mutlu birliktelikleri 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak taçlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için bir süreliğine Londra'ya giden aile, zaman zaman mutlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

"VELESPİT CANDIR"

Oğluyla bisiklet süren Tatlıtuğ, Kurt Efe ile fotoğrafını paylaşarak Tatlıtuğ, "Velespit (bisiklet) candır" notunu düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla pozuna Erkin Koray'dan "Şaşkın" şarkısını ekledi. Baba oğulun pozuna takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

"EVLAT SAHİBİ OLMAK BAMBAŞKA"

Ünlü oyuncu, daha önce baba olmakla ilgili "Evlatla ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı. Bambaşka bir duygu. Onun gelişimi bizi de büyütüyor. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Bazen gözlerim dolarak, bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum. Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, şansını açık etsin, sağlığını korusun" demişti.