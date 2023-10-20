Kıvanç Talu'nun reklam sektöründe yatırım iddialarıyla ilgili açıklama yapacağı tarih belli oldu

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın özel haberine göre Kıvanç Talu, ünlüler ile akraba çıktı.

Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu ile akrabalığı olan Kıvanç Talu arkasında bir çok soru işareti ile sırra kadem bastı. "Var Böyle Tipler" ile tanınan Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu'nun "reklam sektöründe yatırım yapacağız" diye topladığı paralar ile yurt dışına kaçmasının ardından yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Mağdurların her gün arttığı öğrenilirken konuyla ilgili olarak bir açıklama yapacağını açıklayan Kıvanç Talu ise 31 Ekim günü saat 00: 00 da tüm sorulara sosyal medya hesabından cevap vereceğini söyledi. Öte yandan Kıvanç Talu'nun 2018 de Beril Talu ile evlendiği öğrenildi.