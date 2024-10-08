Kıvanç Talu, filminde de kendi kaderini yaşadı

Geçen yıl Yaren Leylek filminde kötü adama hayat veren Kıvanç Talu filmindeki kaderini yaşadı. Talu'nun tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi hapse atılması dikkatlerden kaçmadı.

2023 yılının yaz ayında çekilen Yaren Leylek filminde rol alan Kıvanç Talu hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açılmış. Kıvanç Talu ve Beril Talu uzun süren takibinin ardından gözaltına alınmıştı.

Rol aldığı filmde de benzer kaderi yaşayan ve 195 yıl hapis cezasıyla yargılanan Talu, filmde de gerçek hayattaki gibi yaptığı kötülükler yüzünden başı belaya giriyor ve hapse düşüyor

YAPIM EKİBİ İSMİNİ AFİŞTEN KALDIRDI

Yapım şirketi, Talu hakkında yaşanan gelişmeler sonrası oyuncunun adını afişten kaldırdı ve basına servis edilen basın bültenlerinden çıkarıldı.