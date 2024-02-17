Kısmetse Olur yarışmacısı Yeliz Açıkel: Program kurgu değildi ve kıyafetlerimiz eleştiriliyordu

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla tanınan Yeliz Açıkel, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

"KISMETSE OLUR KURGU DEĞİLDİ"

"Kısmetse Olur Aşkın gücü programı kurgu değildi. Bize şunu bunu yapın demiyorlardı. Belki yönlendirebileceklerini düşündükleri insanları köşeye çekip şunu yap demişlerdir ama toplantı veya başka bir yerde bana hiçbir şey denmedi. Programda kurgu yoktu. Bana ilk bir şey teklif edilmişti. Keşke kabul etseydim. Çift olarak seçtiğim biriyle ilgili olumlu olmasın demişlerdi. Ben kabul etmemiştim. Onlar anladı benim kurguyu kabul etmeyeceğimi. Beni saldılar, ben de her şeyi açık yüreklilikle yaşadım." dedi.

"KIYAFETİMİZİ AÇIK BULUP ELEŞTİRİYORLARDI"

Kısmetse Olur programında bedenlerini sergilemeleri mi istendi? sorusuna cevap veren Açıkel,"O konuda haklarını yiyemem. Şimdi şöyle bir şey, giyindiğimizde mutlaka dikkat ediyorlardı. Biraz daha uzun giyseniz, dekolteyi bir tık daha kapatsanız ya da daha kaliteli bir dekolte verseniz diyorlardı. Gerçekten çok müdahale ediyorlardı. Elbisemizi çok açık bulup değiştiriyorlardı. Yarışmacılar kendi isteğiyle giyiniyordu. Benim çoğu kez önümü diktiklerini bilirim. Ben buna müsaade ediyordum. Çoğu kişi istemiyordu, onlar da artık uğraşamadı." dedi.