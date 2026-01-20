Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı
Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Ayça Ekin Beğen, yıllar içindeki belirgin fiziksel değişimiyle yeniden gündeme gelirken sosyal medyada "tanıyamadık" şeklinde yorumlar yapıldı.
- Ayça Ekin Beğen, Kısmetse Olur programıyla tanınan bir kişidir.
- Ayça Ekin Beğen'in fiziksel görünümünde yüz hatları, dudak dolgusu ve burun estetiği gibi değişiklikler oldu.
- Ayça Ekin Beğen'in görünümündeki değişim sosyal medyada yorumlara konu oldu.
Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur ile tanınan Ayça Ekin Beğen, uzun bir aranın ardından geçirdiği değişimle yeniden magazin gündemine oturdu. Yarışma döneminde doğal görünümü ve iddialı çıkışlarıyla dikkat çeken Beğen'in yıllar içindeki fiziksel dönüşümü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
AYÇALİÇE YENİDEN GÜNDEMDE
Hayranlarının "Ayçaliçe" lakabını taktığı Ayça Ekin Beğen, bir süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu. Son dönemde sokak röportajlarında yaptığı açıklamalar ve paylaştığı yeni görüntülerle yeniden gündeme gelen Beğen, görünümündeki belirgin değişimle takipçilerini şaşırttı.
FİZİKSEL DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ
Yüz hatlarındaki farklılık, dudak dolgusu, burun estetiği ve tarzındaki keskin dönüşüm kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar paylaşımların altına "tanıyamadık", "eski halinden eser yok" ve "bambaşka biri olmuş" yorumlarını yaptı.