Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans
'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' yarışması, Azeri asıllı yarışmacı Perinaz, cesur dans performansıyla dikkat çekti. Programa daha önce kadınları aşağılayıcı ve istismar edici içerikler nedeniyle RTÜK tarafından ceza verilmişti.

  • RTÜK, 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' yarışma programına kadınları aşağılayıcı ve istismar edici içerikler gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.
  • RTÜK, programın yayınlandığı dijital platformun katalogdan çıkarılmasına karar verdi.
  • Perinaz'ın dans görüntülerinin sosyal medyada yayılması, programın yeniden eleştirilere hedef olmasına neden oldu.

Dijital bir platformda yayınlanan 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' adlı yarışma programı, Azeri asıllı yarışmacı Perinaz'ın yarışma sırasında sergilediği dans performansıyla yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

RTÜK DAHA ÖNCE CEZA VERMİŞTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yarışmaya daha önce kadınları aşağılayıcı ve istismar edici içerikler gerekçesiyle idari para cezası uygulamıştı. RTÜK ayrıca programın yayınlandığı dijital platformun katalogdan çıkarılmasına karar vermişti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YENİDEN ARTTI

Perinaz'ın dans görüntülerinin yayılmasıyla birlikte program, sosyal medyada yeniden eleştirilerin hedefi oldu. Kullanıcılar, daha önce alınan RTÜK kararlarını hatırlatarak yarışmanın içeriklerine yönelik denetimlerin yeterliliğini tartışmaya açtı.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Halkın radarına takılıp halk tepki vermedikçe RTÜK radarına takılsa ne ki?

Haber YorumlarıVEFA:

Ver coşkuyu ver ver ,yobazlar eğlence görsün!

Haber YorumlarıVEFA:

Kapalı, dinbaz toplumlarda açlığı körükleyen hareketler prim yapar:))

Haber YorumlarıDüşünür:

Bzdeki o yetmezmıs gibi baska ulkelerin o dolu ulkede

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Dudakları şişiren Dahtır imza atmayı unutmuş.Hiç belli değil.

