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Kısmetse Olur Aycan Varış'ın Yeni Mesleği Şaşırttı!

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Kısmetse Olur Aycan Varış'ın Yeni Mesleği Şaşırttı!

'Kısmetse Olur' adlı programın gelin adaylarından Aycan Varış'ın yeni mesleği şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan 'Kısmetse Olur' adlı programın gelin adaylarından Aycan Varış, özel hayatı ve açıklamarıyla sık sık gündeme geliyor.

MÜZİK SEKTÖRÜNE GİRDİ

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Bir süredir sessizliğini koruyan Aycan Varış, müzik sektörüne giriş yaptı. Varış, "Yılın Bombası" adlı tekli çalışmasını sevenleriyle buluşturdu.

TREND OLDU

Söz ve müziği Hasan Çelik'e, düzenlemesi Murat Yaprak'a ait olan şarkının klip yönetmenliğini Halil Güzel yaparken ünlü fenomen Aycan Varış'ın hayranları ilk günden klibi trend listelerinde ve sosyal medyada zirveye yerleştirdi.

AYCAN VARIŞ KİMDİR?

27 yaşındaki Aycan Varış, aslen Çorumlu. Üniversite mezunu olan Varış, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip. Aycan Varış'ın şimdilerde kendisine ait bir organizasyon şirketi vardır. Varış, iş insanı Burak Öztürk ile nişanlıdır.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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