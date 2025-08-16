Kıraç Erzincan'da Coşkulu Bir Konser Verdi

Kıraç Erzincan'da Coşkulu Bir Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Kıraç, Erzincan'da düzenlenen festivalde Cumhuriyet Meydanı'nda hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir gece yaşattı. Eserleriyle dinleyicileri coşturan Kıraç, usta sanatçıların şarkılarını da yorumladı.

Erzincan, Kıraç konserine ev sahipliği yaptı.

Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Kıraç, Erzincan'da festival kapsamında; Cumhuriyet Meydanı'nda Erzincanlılarla buluştu. "Endamın Yeter", "Kan ve Gül", "Gidiyorum" ve "Ayşe" gibi sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine güzel bir gece yaşatan Kıraç, geniş repertuvarıyla alanı dolduran kalabalığı coşturdu. Erkin Koray, Barış Manço, Edip Akbayram, Cem Karaca, Ferdi Tayfur gibi usta sanatçıların unutulmaz şarkılarını da yorumlayan Kıraç, duygusal ve hareketli parçalardan oluşan performansıyla ve sahnedeki enerjisiyle dinleyicilerden tam not aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Putin-Trump yemeği iptal edildi, Rus lider ülkesine dönmeden mezarlık ziyareti yaptı

Yemek iptal edildi! Putin son ziyaretini bakın nereye yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'i golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu golden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.