Kıraç Erzincan'da Coşkulu Bir Konser Verdi

Erzincan, Kıraç konserine ev sahipliği yaptı.

Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Kıraç, Erzincan'da festival kapsamında; Cumhuriyet Meydanı'nda Erzincanlılarla buluştu. "Endamın Yeter", "Kan ve Gül", "Gidiyorum" ve "Ayşe" gibi sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine güzel bir gece yaşatan Kıraç, geniş repertuvarıyla alanı dolduran kalabalığı coşturdu. Erkin Koray, Barış Manço, Edip Akbayram, Cem Karaca, Ferdi Tayfur gibi usta sanatçıların unutulmaz şarkılarını da yorumlayan Kıraç, duygusal ve hareketli parçalardan oluşan performansıyla ve sahnedeki enerjisiyle dinleyicilerden tam not aldı. - ERZİNCAN