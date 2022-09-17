Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! Yarışmacı, cevabını bildiği 200 bin TL'lik soruyu yanıtlamadı

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yaşındaki yarışmacı, 200 bin TL'lik soruya kadar geldi. Dil bilgisiyle ilgili soru karşısında zorlanan yarışmacı, doğru cevabı bilmesine rağmen yarışmadan çekilerek 100 bin TL'nin sahibi oldu.

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı ATV ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Alzheimer hastalığı üzerine geliştirdiği projede TÜBİTAK'ta birinci seçilen 19 yaşındaki Umut Orhan, 200 bin TL'lik soru karşısında zor anlar yaşadı.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Art arda doğru cevaplar vererek 200 bin TL'lik soruya gelen Orhan'a "TDK'ya göre günümüz Türkçesinde yazılışı yanlış olan hangisidir?" diye soruldu. Doğru cevabı bilmesine rağmen emin olamayan genç yarışmacı, yarışmadan çekilme kararı aldı. 100 bin TL'nin sahibi olan Umut Orhan, kazandığı parayı kardeşleri ve kendisinin eğitimi için kullanacağını söyledi.