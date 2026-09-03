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Kim Kardashian'ı dehşete düşüren görüntü! Kendini tanıyamadı

Kim Kardashian'ı dehşete düşüren görüntü! Kendini tanıyamadı Haber Videosunu İzle
Kim Kardashian'ı dehşete düşüren görüntü! Kendini tanıyamadı
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Yapay zeka destekli yaşlandırma filtresini farkında olmadan deneyen Kim Kardashian, karşısında gördüğü görüntüyle büyük şaşkınlık yaşadı. Ünlü yıldızın verdiği tepki dikkat çekti.

Güzellik rutinine verdiği önemle tanınan Kim Kardashian, yakın dostu ve makyaj sanatçısı Ariel Tejada ile vakit geçirdiği sırada yaşlandırma filtresinin etkisiyle karşılaştı.

Tejada'nın TikTok üzerinden açtığı filtrenin ne yaptığını başlangıçta fark etmeyen Kardashian, yapay zekanın yüzündeki çizgileri belirginleştirip kendisini yaşlandırmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Filtrenin etkisini gören Kardashian'ın gözleri fal taşı gibi açılırken, ünlü yıldız "Hayır, hayır!" diyerek yüzünü elleriyle kapattı ve kameranın görüş açısından uzaklaşmaya çalıştı.

Kısa süre sonra yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atan Kardashian, filtreyle ortaya çıkan yaşlı halini annesi Kris Jenner'a benzettiğini söyledi.

Daha önce yaşlanma konusundaki endişelerini açıkça dile getiren Kardashian, bir röportajında "Her gün yaşlanmaktan korkuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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