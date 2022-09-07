Kim Kardashian sınırları yıktı geçti! Pantolonunu indirip verdiği poza milyonlarca beğeni yağdı

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian Interview Magazin dergisinin Eylül ayı kapağı için poz verdi. Saçlarını ve kaşlarını sarıya boyayan ünlü isim yeni imajıyla dikkat çekerken, pantolonunu indirip kalça pozu verdi. Kardashian'ın pozlarına 3 milyondan fazla beğeni geldi.

Ünlü rapçi Kanye West'ten boşandıktan sonra komedyen Pete Davidson'la aşk yaşayan ancak geçtiğimiz ay bu ilişkisine de son veren reality şov yıldızı Kim Kardashian kendini işine verdi.

YENİ İAMJIYLA PEK CESUR

Kozmetik ve iç giyim markaları için çekimden çekime koşturan 41 yaşındaki yıldız isim son dönemde dış görünüşündeki değişiklikle de dikkat çekiyor. Dünyada tanınmasını sağlayan büyük kalçalarını yavaş yavaş erittiren ünlü isim Interview Magazin dergisinin Eylül sayısı için cüretkar pozlar verdi.

3 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Saçlarını ve kaşlarını sarıya boyatan Kardashian'ın çekimde pantolonunu indirip arkası dönük verdiği pozlar görenlerin ağzını açık bıraktı. Şov yıldızını ilk bakışta çoğu kimse tanıyamazken, art arda paylaştığı cesur pozlarına 3 milyondan fazla beğeni yağdı.