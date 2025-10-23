Haberler

Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu
Reality şov yıldızı Kim Kardashian, rutin beyin MR'ında anevrizma tespit edildiğini açıkladı. 45 yaşındaki ünlü isim, doktorların rahatsızlığın nedenini "aşırı stres" olarak değerlendirdiğini belirterek, bunun Kanye West ile yaşadığı zorlu boşanma sürecinden kaynaklandığını söyledi.

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, rutin bir beyin MR'ı sırasında anevrizma tespit edildiğini açıkladı. 45 yaşındaki fenomen, bu rahatsızlığın Kanye West ile yaşadığı stresli boşanma süreci nedeniyle ortaya çıktığını söyledi.

RUTİN MR'DA FARK EDİLDİ

"The Kardashians" adlı reality şovunun yeni sezonunda konuşan Kim Kardashian, 45 yaşında yaptırdığı rutin beyin MR'ında doktorların küçük bir anevrizma bulduğunu söyledi. Haberi duyan ablası Kourtney Kardashian büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"STRES YÜZÜNDEN OLDU"

Kardashian, doktorların rahatsızlığın nedenini "aşırı stres" olarak değerlendirdiğini belirtti. Eski eşi, rapçi Kanye West ile yaşadığı zor boşanma sürecine atıfta bulunan ünlü isim, "Neden böyle bir şey başıma geldi?" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

ANEVRİZMA NEDİR?

Anevrizma, damarın duvarında baloncuk şeklinde oluşan genişleme olarak tanımlanıyor. Bu baloncuk patlarsa beyin kanamasına neden olabiliyor ve hayati tehlike oluşturuyor. Uzmanlara göre, küçük anevrizmalar genellikle belirti vermiyor ve düzenli kontrolle takip ediliyor. Ancak patladığında acil ameliyat gerekebiliyor.

KARDASHIAN'IN SAĞLIK GEÇMİŞİ

Kardashian daha önce de sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Uzun yıllardır sedef hastalığı ve sedef romatizmasıyla mücadele eden ünlü isim, 2022'de Met Gala'ya hazırlık sürecinde kilo vermesi nedeniyle rahatsızlığının yeniden alevlendiğini açıklamıştı.

Ayrıca 2015 yılında hamileliği sırasında "plasenta akreta" adlı tehlikeli bir durum yaşamış ve doğumda ciddi kan kaybı geçirmişti.

