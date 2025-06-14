Kıbrıs'ta düzenlenen özel davet sezona damga vurdu

Kıbrıs'ta düzenlenen özel davet sezona damga vurdu
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Kuzey Kıbrıs'ın önde gelen inşaat firmalarından Capiton, La Nouba'da düzenlediği özel davetle yaz sezonunu karşıladı. Gecede iş, sanat ve medya dünyasından isimler buluşurken, finalde hep birlikte "Hayat Bayram Olsa" şarkısı söylendi.

Kuzey Kıbrıs'ın önde gelen inşaat firmalarından Capiton, La Nouba'da düzenlediği özel davetle yaz sezonunu coşkuyla karşıladı. Kıbrıs'ta birçok alanda lider konumunda bulunan Capiton, La Nouba'da düzenlenen muhteşem bir gece ile "Yaza merhaba" dedi. Geceye Kıbrıs'ın önde gelen iş insanları ve ünlü simalarının yanı sıra Türkiye'den de birçok isim katıldı.

Kıbrıs'ta düzenlenen özel davet sezona damga vurdu

Sunuculuğunu televizyon dünyasının sevilen ismi Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı gece, Capiton Construction Türkiye Ülke Müdürü Selin Altıncıoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Altıncıoğlu konuşmasında, Capiton'un yalnızca inşaat sektöründe değil, sigortacılık ve uluslararası danışmanlık alanlarında da güveni temsil ettiğini vurgulayarak, " Kıbrıs'ın yatırım ve emlak danışmanlarını burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Capiton olarak yatırımcılara sadece projeler değil, global değerler sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ta düzenlenen özel davet sezona damga vurdu

Altıncıoğlu'nun ardından söz alan Capiton Construction Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Doğru ise, "Sizlerle aynı ortamda olmak bizim için çok kıymetli. Katılımınız için teşekkür ederim. Şu anda burada, bu harika partide hepimiz mutluyuz. Ancak bu gece aramızda olamayan Tekin Arhun'un yokluğunu da hissediyoruz" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından özel dans şovlarıyla konukların renkli anlar yaşadığı gecede Sevtuğ Kasapbaşoğlu, Dora-Ahmet Altınbaşak ve Rita Mahrani'nin şarkılarıyla renklendi. Gecenin muhteşem finalini ise ünlü sanatçı Hazal gerçekleştirdi.

Kıbrıs'ta düzenlenen özel davet sezona damga vurdu

Geceye, Capiton İnsurance Genel Müdürü Ömer Talek, Capital Group Genel Koordinatörü Metin Arhun, Capiton Construction Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Doğru, ASAV Vakfı ve ASAD Platformu Genel Başkanı Murat Doğanay, Kuzey Kıbrıs'ın önde gelen organizatörlerinden Hayriye Vurdu'nun yanı sıra gazeteci Hakan Solaker ve Suat Yanç da katıldı. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye basınından birçok basın mensubu geceyi takip etti.

Capiton tarafından düzenlenen "Yaza merhaba" partisinin en anlamlı anı ise gecenin sunucusu Gökay Kalaycıoğlu'nun, sahne alan sanatçılar, başta Selin Altıncıoğlu olmak üzere Capiton yetkilileri ve Gültekin Kaya ile Kemal Cenk İçten yönetimindeki organizasyon ekibini sahneye çağırmasıyla yaşandı. Sahnede buluşan kalabalık, hep birlikte "Hayat Bayram Olsa" şarkısını söyledi. Böylece muhteşem başlayan ve devam eden parti, son anında da muhteşem noktalandı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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