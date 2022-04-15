Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 'Parayı annem ödeyecek' diyerek gittiği kuaförden koşarak kaçtı

Şarkıcı Kibariye 12 Nisan Salı günü Ataşehir'deki kuaföre "Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek" diyerek randevu aldı. Bir gün sonraki randevuya Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık tek başına geldi. Birgül Küçükbalçık'ın saçlarına bakım ve boya yapıldı. Birgül Küçükbalçık, işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, "Ödemeyi annem yapacak" diyerek ücret ödemeden koşarak uzaklaştı.

"4 SAATLİK İŞLEM YAPTIK"

İşyeri sahibi Fuat Danış "Kibariye Hanım kendisi ve kızı randevu oluşturmak istediler. Bir gün sonra sadece kızı geldi. Yaklaşık dört saat sürdü buradaki işlemler. Saçı boyandı, bakım hepsi yapıldı. Ödemeyi almadan sizi bırakamam dedim. 'Birazdan ödemeyi yapacak. Annem burada' dedi" şeklinde konuştu.

"ALİ BEY ÖDEMEYİ YAPACAĞINI SÖYLEDİ"

Olayın yayılmasının ardından Kibariye'nin eşinin kendisine ulaştığını söyleyen Danış sözlerine şöyle devam etti: "Sonra bu iş artık yargıya yansıyınca, haberlere çıkınca dün Ali Bey bizimle iletişime geçti. Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediklerini söylediler. Herhalde tatlıya bağlanacak diye düşünüyorum. Ama yapılan hoş değildi gerçekten. Uğraşmış arkadaşlar burada. Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmet verdiler. Böyle bir durum olmasından biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık doğrusu. Ali Bey ödemeyi yapacağını, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi."

KİBARİYE DE KUAFÖR KRİZİ YAŞAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Kibariye de bir kuaför olayıyla gündeme gelmişti. Şarkıcının Kadıköy'de bir kuaföre giderek kaynak saç yaptırdığı ve sonrasında 4 bin 200 lira hizmet bedelini ödemediği ileri sürülmüştü. Konserinde konuyla ilgili konuşan Kibariye "45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Kul hakkına girmedim. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Çoluğum çocuğum var benim. Herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyene de haddini bildiririm" demişti. Kuaför ve iş yeri sahibi anlaşma sağlayamayınca konuyu mahkemeye taşınmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Magazin