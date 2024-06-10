Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
Geçtiğimiz günlerde Show TV'de yayınlanması planlanan Siyah Kalp dizisiyle anlaşan ve Ece Uslu ile partner olacağı konuşulan Kerem Alışık, çekimler başlamadan kadrodan ayrıldı. Uslu için yeni partner arayışı başladı.
Bir Zamanlar Çukurova, Kara Sevda, Sipahi dizilerinde yer alan usta oyuncu Kerem Alışık, geçtiğimiz günlerde yeni sezonda yayınlanması planlanan Siyah Kalp dizisiyle anlaştı. Ece Uslu ile başrolü paylaşmaya hazırlanan Alışık, diziden ayrılma kararı aldı.
KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayfer Tunç'un yazdığı dizinin kadrosunda Işıl Yücesoy "Nihayet", Genco Özak "Esat" rolleriyle yerini alırken, başrolleri de Kerem Alışık ile Ece Uslu paylaşacaktı. Ancak usta oyuncu "Samet" rolünü oynayacağı ve çekimleri Kapadokya'da yapılacak olan dizinin kadrosundan çekildi. Oyuncunun neden ayrıldığı henüz bilinmezken dizide Sumru rolünü oynayacak olan Ece Uslu için yeni partner arayışına başlandı.