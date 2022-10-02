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Kendini tatmin eden Hafsanur Sancaktutan olay olan sahne hakkında konuştu: Kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal

Magazin Haberleri

Disney Plus'ın yerli dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'da rol alan Hafsanur Sancaktutan'ın kendi kendini tatmin ettiği sahne sosyal medyada bomba etkisi yaratmıştı. Güzel oyuncu çok konuşulan sahne için "Benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece senaryoda ne yazıyorsa onu yaparım" dedi.

Başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı Dünyayla Benim Aramda, yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmüyor. Her sahnesi dikkat çeken dizide Hafsanur Sancaktutan'ın kendini tatmin ettiği anlar ise çok konuşulmuştu.

SAHNE DİZİYE DAMGA VURDU

Dizide patronunun erkek arkadaşıyla buluşmak zorunda kalan ve sonrasında hoşlanmaya başlayan Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan, Buğra Gülsoy'un oynadığı Tolga karakterinin fotoğrafına bakarak kendisini tatmin ediyor.

Kendini tatmin eden Hafsanur Sancaktutan olay olan sahne hakkında konuştu: Kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal

"İŞİMİ YAPIYORUM"

Magazinburada'nın haberine göre; Hafsanur Sancaktutan mastürbasyon sahnesi ve tepkiler hakkında konuştu. Güzel oyuncu "Aslında bu konuda dair çok fazla konuşmak istemiyorum, ben işimi yapıyorum, senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları."

Kendini tatmin eden Hafsanur Sancaktutan olay olan sahne hakkında konuştu: Kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal

Haberler.com - Magazin

Dünyayla Benim Aramda Hafsanur Sancaktutan Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

sedat yakup:

Bu Kız Rotary Kulübü Ödülleri almış Masonların Parlattığı bir Proje kızı Bu Kız yakında LGBT rollerinde oynar Bu kız Dedem bana taciz etti diyen inandırıcılığı şüpheli bana göre böyle Sahnelerde oynayan bir kıza acaba ne kadar inanılır yorumu size bırakıyorum

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Sessiz Sessizz:

Bu sanat degil. Boyle bir sanat olamaz. Siz sanatida rezil kepaze ettiniz. Ne sarkiciligin serefi kaldi nede oyunculugun..

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Nazlı Muhip:

Turkiyede yasiyosan normal değil. Evinde kimse görmeden yapcan.

Cevap Yaz 19 52 Yayından Kaldır
500
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