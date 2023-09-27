Kendi Düşen Ağlamaz... KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ!

TRT 1’de yayınlanan, başrollerini Hakan Yılmaz, Eylül Tumbar, Selen Soyder ve Enes Koçak'ın paylaştığı Kendi Düşen Ağlamaz, 28 Eylül Perşembe akşamı 15. bölümüyle ekranlara gelecek.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin bu haftaki konusu şöyle;

Alize, kendisine ulaşan tebligatla şok olmuştur. Şimdi uğraşması gereken bir başka sorun dava vardır; aynı tebligat Serkan'a da gidecek ve işler iyice karışacak, hatta Serkan'ı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Bir yandan dava açılmasın diye uğraşırken şimdi bir de Serkan davanın gerçekten açıldığını öğrenmesin diye uğraşır. Ancak herkesi kötü bir sürpriz beklemektedir.

Aileler tüm bu olan bitenden habersiz düğün hazırlığına son hız devam ederken şimdi Alize ve Serkan'ın çözmesi gereken başka bir problem daha vardır. Ortadan kaybolan Adil'in peşine düşerler.