Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, uzun zamandır oyunculuk projelerini geri çeviriyordu. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını uzun yıllar başarıyla sunan ünlü oyuncu, yakın zamanda programa da veda etmiş ve gelen teklifleri yeniden değerlendirmeye başlamıştı.

Uzun süren sessizliğini OGM Pictures imzalı Aile Bir İmtihandır (ABİ) dizisiyle bozmaya karar veren İmirzalıoğlu, dizinin başrolü olarak ekranlara dönecek. Henüz tüm detayları netleşmeyen projenin, özellikle oyuncunun güçlü ekran karizmasıyla dikkat çekmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulan ididaya göre ünlü oyuncu dizide doktor rolünü üstlenecek.

OGM Pictures tarafından ATV için çekilecek olan dizinin kadrosu ve yayın tarihi gibi detaylar ise şimdiden merak konusu oldu.