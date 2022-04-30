Şoförü aracı yol ortasına park edince Kenan İmirzalıoğlu, sokak ortasında iki kadının tepkisiyle karşılaştı
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Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bir restorandan çıkarken görüntülendi. Ancak İmirzalıoğlu'nun şoförü, aracı yolun ortasına bırakınca iki kadın, restorandan çıkan ünlü oyuncuya tepki gösterdi. Olayın büyümesini istemeyen İmirzalıoğlu, kadınlardan özür dileyerek bölgeden hızla uzaklaştı.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Etiler'de bir et restoranı çıkışı kameralara yakalandı.
ÖZÜR DİLEDİ
47 yaşındaki oyuncu, mekan çıkışı iki kadının hışmına uğradı. Şoförünün arabayı mekânın önüne park etmesi yüzünden zor durumda kalan İmirzalıoğlu, özür dileyerek kendisine kızan kadınları sakinleştirmeye çalıştı.
HIZLA UZAKLAŞTI
Diğer öfkeli sürücü ise İmirzalıoğlu'na çıkışmaya devam etti. İki kadının birden hışmına uğrayan ünlü oyuncu tartışmanın büyümesini istemediği için hızla restoranın önünden uzaklaştı.
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