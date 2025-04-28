Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası atama müjdesi
5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Baba ve kızlarının hayatını kaybettiği heyelan faciasında 1 tutuklama

Baba ve kızlarının can verdiği heyelan faciasında 2 kişi için karar

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Her bölüm servetine servet katacak

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Her bölüm servetine servet katacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk televizyonunun karizmatik yüzü Kenan İmirzalıoğlu, "Kim Milyoner Olmak İster" sunuculuğunun ardından Ay Yapım'ın yeni dizisi için kamera karşısına geçiyor. Yaz sonunda çekimlere başlayacak olan İmirzalıoğlu, televizyon tarihine geçecek bir anlaşmaya imza attı. Ünlü oyuncu, bölüm başına 4,5 milyon TL kazanacak

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir sürdürdüğü "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının sunuculuğunun ardından dizi setlerine geri dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun, Ay Yapım imzası taşıyacak yeni bir dizi projesi için yaz sonunda kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

BÖLÜM BAŞINA 4,5 MİLYON TL!

Gazete Magazin'in özel haberine göre Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisi için televizyon tarihine geçecek bir anlaşmaya imza attı. İddialara göre ünlü oyuncu, projede bölüm başına tam 4,5 milyon TL kazanacak. Bu rakam, Türk televizyon sektörü için oldukça iddialı bir seviye olarak dikkat çekiyor.

Henüz proje ve karakter detayları açıklanmamış olsa da, Kenan İmirzalıoğlu'nun yeniden bir başrol üstleneceği ve iddialı bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkacağı konuşuluyor. Uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan oyuncunun, dönüşüyle birlikte televizyon dünyasında büyük bir hareketlilik yaratması bekleniyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500

Yorumlar (19)

Haber Yorumlarıİsmail Atış:

4.5milyonu Bir memur emekli olana kadar anca biriktirir bu da Bir ömür demektir vay be adaletini silkeyim dünya

Yorum Beğen378
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

4,5 milyona yol yemek parası dahil edilmemiş sanırım.

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Eee olacak o kadar.reklamlar da o kadar para varken. Nasılsa biz alırken ödüyoruz. Sıkıntı yok.

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Sekerci:

Yorumlara bakıyorum da hep memuru örnek vermişler LAN işçi adam değil mi

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSuat Görgülü:

adama yakışıyor hak ettiği helal olsun

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCesur:

Bir memur en az 30 yıl çalışıyor emekli parası 2 milyon bile değil.Aklım almıyor.Sadece bir oyuncuya bu para veriliyor.Bu dizide görev alan onlarca oyuncu var.Set arkasında çalışan onlarca çalışan,senarist yönetmen yapımcı vs.Çok çılgın paralar harcanıyor.Bu sadece bir bölüm için. Bilen varsa lütfen yazabilirmi.Bir kanal bir reklamdan ne ücret alıyor.Ne yazık bu paralar ödendiği sürece vatandaşın aldığı herşeye yansıyor.Ne için 5? lik bir ürünün 50 ? ye satıldığı anlaşılıyor

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWhite Turk:

Memur biriktirir bir türlü de asgari ücretli içib hayal. Her memurun milyonluk evleri var zaten.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Hafta da 4.5 milyon Ay da 18 milyon!!! Yani ayda 500 bin dolar... Aranızda komple satışa koysak 500 bin dolar edecek kimse var mı? Ben etmem mesela...

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus Deliorman :

yazık günah o paralara

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

Bu adamın bütün dizileri tutuyor zaten kendisini iyi pazarlar aldığı parayı hak edecek oyuncu millet e çok gelir ama dizide reklam anlaşmalar vs vs yan gelirler sponsorlar arka planda dönen para maliyeti geliri bilmeden konuşuyorlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.