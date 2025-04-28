Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Her bölüm servetine servet katacak

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir sürdürdüğü "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının sunuculuğunun ardından dizi setlerine geri dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun, Ay Yapım imzası taşıyacak yeni bir dizi projesi için yaz sonunda kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

BÖLÜM BAŞINA 4,5 MİLYON TL!

Gazete Magazin'in özel haberine göre Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisi için televizyon tarihine geçecek bir anlaşmaya imza attı. İddialara göre ünlü oyuncu, projede bölüm başına tam 4,5 milyon TL kazanacak. Bu rakam, Türk televizyon sektörü için oldukça iddialı bir seviye olarak dikkat çekiyor.

Henüz proje ve karakter detayları açıklanmamış olsa da, Kenan İmirzalıoğlu'nun yeniden bir başrol üstleneceği ve iddialı bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkacağı konuşuluyor. Uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan oyuncunun, dönüşüyle birlikte televizyon dünyasında büyük bir hareketlilik yaratması bekleniyor.