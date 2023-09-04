Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı alnından öptü

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, peş peşe verdiği cevaplarla 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Güvercin'in başarısı karşısında tepkisiz kalamayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıya sarılarak alnından öptü.