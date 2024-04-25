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Kenan Abi Astral Seyahatte

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Modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Yusuf Güney, yıllardır yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kenan Işık'ın aslında astral seyahatte olduğunu ve gelmek istemediğini belirten Güney, 'Bir çocuğun ilk doğduğu anda annenin onu kucağına alıp sarıldığı an var ya o Nirvana, onu düşünün onun bin katı bir mutluluk astral seyahat. Bu yüzden Kenan abi astral seyahatten gelmek istemiyor' dedi.

"KENAN ABİ ASTRAL SEYAHATTE"

Modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Yusuf Güney, yıllardır yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Kenan Işık'ın aslında astral seyahatte olduğunu ve gelmek istemediğini belirten Güney, "Bir çocuğun ilk doğduğu anda annenin onu kucağına alıp sarıldığı an var ya o Nirvana, onu düşünün onun bin katı bir mutluluk astral seyahat. Bu yüzden Kenan abi astral seyahatten gelmek istemiyor" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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