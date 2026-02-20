Haberler

Kemal Doğulu'nun ifadesi ortaya çıktı: 1 buçuk sene öncesine kadar

Kemal Doğulu'nun ifadesi ortaya çıktı: 1 buçuk sene öncesine kadar
Güncelleme:
Ünlü modacı Kemal Doğulu'nun soruşturma kapsamında verdiği ifadeye ulaşıldı. Doğulu, yaklaşık 1 buçuk yıl önceye kadar esrar kullandığını, kokaini ise yalnızca bir kez denediğini söyledi.

  • Kemal Doğulu, geçmişte dönem dönem esrar kullandığını kabul etti.
  • Kemal Doğulu, son 1,5 yıldır herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını belirtti.
  • Kemal Doğulu, İstanbul'da bir defaya mahsus kokain kullandığını beyan etti.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan moda tasarımcısı ve televizyon kişiliği Kemal Doğulu'nun emniyette verdiği beyan ortaya çıktı. Doğulu, geçmişte dönem dönem esrar kullandığını kabul ederken, son 1 buçuk yıldır herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını ifade etti.

"1 BUÇUK SENE ÖNCESİNE KADAR KULLANIYORDUM'

İfadesinde, yaklaşık 1 buçuk yıl öncesine kadar esrar kullandığını belirten Doğulu, bu maddeyi çok sık olmamakla birlikte dönemsel olarak temin ettiğini söyledi. Cep telefonunda takma isimle kayıtlı olduğunu belirttiği ve gerçek kimliğini bilmediğini öne sürdüğü bir kişiye mesaj atarak esrar istediğini ifade eden Doğulu, telefon şifresini kolluk kuvvetleriyle paylaştığını ve yapılacak incelemeyle söz konusu kişiye ulaşılabileceğini düşündüğünü kaydetti.

''BİR DEFAYA MAHSUS''

Doğulu, tam tarihini hatırlamadığı bir dönemde İstanbul'da bir defaya mahsus kokain kullandığını da beyan etti. Hoşuna gitmediği için bir daha kullanmadığını söyledi. Kokaini ne şekilde temin ettiğini ise hatırlamadığını dile getirdi.

Kemal Doğulu'nun ifadesi ortaya çıktı: 1 buçuk sene öncesine kadar

"SON 1 BUÇUK YILDIR HERHANGİ BİR MADDE KULLANMADIM'

Sürekli seyahat halinde olduğunu ve eski tarihli olayların detaylarını hatırlamakta zorlanabildiğini belirten Doğulu, ifadesinin başında da vurguladığı üzere son 1 buçuk senedir herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını ifade etti.

Gece hayatı olmadığını, partilere katılmadığını ve bu tür ortamlardan uzak durduğunu söyleyen Doğulu, toplu halde uyuşturucu kullanıldığına ya da bu amaçla yer sağlandığına tanıklık etmediğini belirtti. Moda sektöründe uyuşturucu kullanan başka kişiler olup olmadığına ilişkin ise bilgi sahibi olmadığını kaydetti.

Herhangi bir tedavi görmediğini de ifade eden Doğulu, madde kullanımını kendi iradesiyle bıraktığını söyledi.

