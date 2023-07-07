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KDV ve harçlara yapılan zammı gören Nurgül Yeşilçay sessiz kalamadı: Vergiler, zamlar günaydın

Magazin Haberleri

2023 vergi ve harçlara gelen zamları gören oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından efektle kendisini yaşlandırdığı bir fotoğrafı yayınlayarak "Vergiler, zamlar günaydın" ifadelerini kullandı.

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi. Noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara da yüzde 50 oranında zam yapıldığını gören Nurgül Yeşilçay, efektle kendisini yaşlandırarak "Vergiler, zamlar günaydın" dedi.

ZAMLARA SESSİZ KALMADI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugün getirilen zamlara da sessiz kalmayan Yeşilçay, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kendisini yaşlandırarak başörtüsü taktığı bir fotoğrafını paylaşarak "Vergiler, zamlar günaydın" notunu yazdı.

KDV ve harçlara yapılan zammı gören Nurgül Yeşilçay sessiz kalamadı: Vergiler, zamlar günaydın

Ecem Altan
Ecem Altan
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Nurgül Yeşilçay Instagram Zam Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Orhan D:

Mevcut hükümete bu seçim de oy verirken bu kadar kazık yiyeceğimizi ön göremedik. Türkiye'mde yaşayan halkımızdan özür dilemek çözüm değil ama tüm samimiyetimle özür diliyorum. Gerçekten oy verdiğimiz için çok üzgünüm.

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Hüseyin Kılıç:

Etkilendiğinden dolayı değil zihniyet gereği tepki göstermiş

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