Kayseri’de Özcan Deniz rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde Özcan Deniz sahne aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen konserde sanatçı, sevilen şarkılarını Kayserililer için seslendirdi. Özcan Deniz; festival kapsamında verdiği konserde geniş repertuvarından eserlerle dinleyicilerle buluştu. Sanatçı, 'Canım', 'Beni Affet' ve 'Ya Evde Yoksan' gibi sevilen şarkılarını da seslendirirken, Kayserililer şarkılara eşlik etti. Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin konser sahnesi, birbirinden özel sanatçıların performanslarıyla ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve lezzet duraklarından oluşan zengin festival rotası, Kayseri'nin dört bir yanında ziyaretçilerle buluşmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı