Kayseri'de Fatma Turgut rüzgarı esti

Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde sahne alan Fatma Turgut, sahnedeki enerjisi ve güçlü yorumuyla Kayserilileri mest etti.

Ünlü sanatçı Fatma Turgut, Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde verdiği konserde on binlerce hayranına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Turgut, "İkimizden Biri", "Mey", "Pembe Mezarlık" gibi en sevilen eserlerinin yanı sıra seslendirdiği Sezen Aksu şarkısı "Hata" ile dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Ünlü sanatçı sahnede yaptığı konuşmada, "Burada olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Bu akşam burada emeği geçen herkese de sonsuz teşekkürler" dedi. - KAYSERİ