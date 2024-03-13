Kayra Şenocak ve Gizem Yanık, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta iki ayrılık birden yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir değişiklik olmazsa 7 Haziran'da final yapacağı Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Ertuğrul'u oynayan Kayra Şenocak ile kızı Mihri'yi oynayan Gizem Yanık veda edecek. İki oyuncu 55. bölümde diziden ayrılacak. Ertuğrul ve Mihri karakterlerinin seyirci sevdiği için sezon başında planlanandan daha uzun süre dizide kaldıkları öğrenildi.