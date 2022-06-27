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Kayınvalidesinin izinden gidiyor! Kraliyet gelini miğferi giyip tanka bindi

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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İngiltere'de Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle tankın üzerinde kafasında miğferle poz veren Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın yolundan gittiğini bir kez daha gösterdi.

Kraliyet gelini KateMiddleton, geçen Kasım ayında ziyaret ettiği Pirbright askeri eğitim akademisinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kayınvalidesinin izinden gidiyor! Kraliyet gelini miğferi giyip tanka bindi

Kate'in fotoğrafı Prinses Diana'nın 1988 yılında tankın üzerinde miğferle çektiği fotoğrafı hatırlattı.

Kayınvalidesinin izinden gidiyor! Kraliyet gelini miğferi giyip tanka bindi

Kate'in paylaşımı, orduda kendisine onur rolü verileceği iddialarından hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

Kayınvalidesinin izinden gidiyor! Kraliyet gelini miğferi giyip tanka bindi

Kate, Silahlı Kuvvetler günü fotoğrafını şu mesajla paylaşarak kutladı:

Kayınvalidesinin izinden gidiyor! Kraliyet gelini miğferi giyip tanka bindi

Bugün Silahlı Kuvvetler Günü'nde Ben ve William, geçmişte ve şu anda, karada, denizde havada, Birleşik Krallık'da ve dünyanın her her yerinde hizmet eden kadın ve erkekleri tebrik etmek istiyorum. Bize korumak için yaptığınız fedakarlıktan dolayı size ve ailelerinize teşekkür ediyorum.

Kayınvalidesinin izinden gidiyor! Kraliyet gelini miğferi giyip tanka bindi

Kayınvalidesinin izinden gidiyor! Kraliyet gelini miğferi giyip tanka bindi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Birleşik Krallık Kate Middleton Magazin Haberler

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