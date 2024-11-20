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Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a esprili yanıt!

Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a esprili yanıt!
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Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında yaptığı 'Burnuna aşık olmuştum' açıklamasına, Çilingiroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Alışveriş yaparken muhabirlerin Avşar'ın sözlerini hatırlatması üzerine Çilingiroğlu, ''Nesi karakteristik bu burnun? Bildiğin Karadeniz burnu'' dedi.

Kaya Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar'ın ''Burnuna aşık olmuştum'' açıklaması üzerine konuştu. Çilingiroğlu, Hülya Avşar'ın sözlerine gülerek yanıt verdi: Bildiğin Karadeniz burnu

Geçtiğimiz hafta Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında yaptığı ''Burnuna aşık olmuştum'' açıklamasıyla gündeme gelmişti. Avşar'ın samimi itirafına,Kaya Çilingiroğlu'ndan tepki gecikmedi.

Çilingiroğlu, alışveriş yaparken muhabirlerin Hülya Avşar'ın sözlerini hatırlatması üzerine, ''Öyle diyorlar. Bilmiyorum, nesi karakteristik bu burnun? Bildiğin Karadeniz burnu'' diyerek kahkaha attı.

1997 yılında evlenen ve 1998'de Zehra adını verdikleri bir kız çocukları olan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, evliliklerini ihanet yüzünden sonlandırmalarına rağmen dost kalmayı başarmıştı.

Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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