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Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu

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Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde başrolü paylaşan İbrahim Kendirdi ile Dağhan Külegeç, 13 yıl sonra bir araya geldi. İkilinin saç ve sakallarına düşen aklar ise dikkatlerden kaçmadı.

2007-2011 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci, Aslı Enver ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kavak Yelleri dizisinin oyuncularından Efe ve Deniz yıllar sonra bir araya geldi.

SAÇLARI BEYAZLAMIŞ

Kavak Yelleri'nde Efe'yi oynayan Dağhan Külegeç ile Deniz'i oynayan İbrahim Kendirci, 13 yıl sonra buluştu. Instagram hesabından Kendirci ile pozunu yayınlayan Külegeç "Naber Deniz" notuyla güldürdü. İkilinin saç ve sakallarına düşen aklar ise dikkat çekti.

Dağhan Külegeç, 1 yıl önce yıllardır aşk yaşadığı Tuğba Aytaş ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Külegeç, zaman zaman Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu

Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Magazin

İbrahim Kendirci Dağhan Külegeç Kavak Yelleri Televizyon Magazin

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