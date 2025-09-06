Katy Perry ile ayrılığın ardından Bloom'dan duygusal açıklama

Yaklaşık on yıldır birlikte olan Katy Perry (40) ve Orlando Bloom (48), Temmuz ayında ayrıldıklarını duyurdu. Ünlü çift, 3 Temmuz'da temsilcileri aracılığıyla yaptıkları ortak açıklamada, ilişkilerini sonlandırdıklarını ancak kızları Daisy için aile bağlarını sürdüreceklerini belirtti.

"BİZ İYİYİZ"

Bloom, geçtiğimiz günlerde katıldığı Today programında ayrılıkla ilgili sorulara yanıt verdi. "Harikayım, çok minnettarım," diyen ünlü oyuncu, 5 yaşındaki kızları Daisy'den bahsederek, "En güzel kızımıza sahibiz. Biz iyiyiz, her şey yolunda olacak. Sadece sevgi var," ifadelerini kullandı. Temsilcilerinden yapılan açıklamada, çiftin son aylarda ilişkilerini ortak ebeveynliğe odaklanacak şekilde dönüştürdüğü vurgulandı. Açıklamada, "Öncelikleri daima kızlarını sevgi, istikrar ve karşılıklı saygıyla büyütmek olacak" denildi.

Çifte yakın kaynaklar, ayrılığın "uzun zamandır beklenen" bir karar olduğunu, ilişkilerinin aylardır gerginlik içinde sürdüğünü belirtti. Ancak Perry ve Bloom'un ayrılığı "dostane" bir şekilde gerçekleştirdiği ifade edildi.