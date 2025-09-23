Haberler

Katie Price'ın son hali korkuttu: Hızla zayıflıyor, nedeni bilinmiyor

Katie Price'ın son hali korkuttu: Hızla zayıflıyor, nedeni bilinmiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz model Katie Price, son dönemde yaşadığı hızlı kilo kaybı nedeniyle hastaneye başvurdu. "Sürekli kilo veriyorum ve nedenini bilmiyorum" diyen Price, doktor kontrolünde testler yaptırdığını açıkladı. Sosyal medyada yaptığı paylaşım hayranlarını endişelendirdi.

İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price, Snapchat'te yaptığı açıklamayla yeniden hastaneye kaldırıldığını duyurdu. 47 yaşındaki Price, son dönemde yaşadığı hızlı kilo kaybı nedeniyle doktorların kontrolünde olduğunu söyledi.

Katie Price'ın son hali korkuttu: Hızla zayıflıyor, nedeni bilinmiyor

İngiltere'nin ünlü isimlerinden 47 yaşındaki Katie Price, son dönemde yaşadığı hızlı kilo kaybı ve geçirdiği bıçak kazası nedeniyle hayranlarını endişelendirdi.

Katie Price'ın son hali korkuttu: Hızla zayıflıyor, nedeni bilinmiyor

Price, Snapchat hesabından yaptığı açıklamada, sebebini bilmediği şekilde kilo verdiğini, bu nedenle hastanede testlerden geçtiğini söyledi. Ünlü isim, daha önce zayıflama ilacı kullandığı iddialarını reddetmişti.

Katie Price'ın son hali korkuttu: Hızla zayıflıyor, nedeni bilinmiyor

"KİLO KAYBIMIN NEDENİNİ BİLMİYORUM"

Beş çocuk annesi Katie Price, kan tahlili için gittiği hastanede damarları bulunamadığı için zorluk yaşadığını belirterek, "Kan vermek için üç kez denediler, sadece iki tüp alabildiler. İki hafta sonra tekrar gitmem gerekiyor. Sürekli kilo veriyorum ama nedenini bilmiyorum" dedi. Katie Price'ın sağlık sorunları, yakın çevresinde de endişe yaratmış durumda. Arkadaşlarının, son dönemdeki davranışlarından dolayı kaygılı oldukları öne sürülüyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında kral oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Programda skandal anlar! Hz. Muhammed'in 'içki' hadisini alay malzemesi yaptılar

Hz. Muhammed'in hadisiyle alay etti! Savunması da işe yaramadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.