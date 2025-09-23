Katie Price'ın son hali korkuttu: Hızla zayıflıyor, nedeni bilinmiyor

İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price, Snapchat'te yaptığı açıklamayla yeniden hastaneye kaldırıldığını duyurdu. 47 yaşındaki Price, son dönemde yaşadığı hızlı kilo kaybı nedeniyle doktorların kontrolünde olduğunu söyledi.

İngiltere'nin ünlü isimlerinden 47 yaşındaki Katie Price, son dönemde yaşadığı hızlı kilo kaybı ve geçirdiği bıçak kazası nedeniyle hayranlarını endişelendirdi.

Price, Snapchat hesabından yaptığı açıklamada, sebebini bilmediği şekilde kilo verdiğini, bu nedenle hastanede testlerden geçtiğini söyledi. Ünlü isim, daha önce zayıflama ilacı kullandığı iddialarını reddetmişti.

"KİLO KAYBIMIN NEDENİNİ BİLMİYORUM"

Beş çocuk annesi Katie Price, kan tahlili için gittiği hastanede damarları bulunamadığı için zorluk yaşadığını belirterek, "Kan vermek için üç kez denediler, sadece iki tüp alabildiler. İki hafta sonra tekrar gitmem gerekiyor. Sürekli kilo veriyorum ama nedenini bilmiyorum" dedi. Katie Price'ın sağlık sorunları, yakın çevresinde de endişe yaratmış durumda. Arkadaşlarının, son dönemdeki davranışlarından dolayı kaygılı oldukları öne sürülüyor.