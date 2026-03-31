Şanlıurfa'da çuvallarda kesilmiş at başı bulundu
Eyyübiye ilçesinde tarlaya giden vatandaşlar, çuvallar içerisinde kesilmiş at başı ve parçaları ile karşılaştı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Eyyübiye ilçesi Koçören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarlalarına giden mahalleli, ağzı açık çuvallarda kesilmiş at başı ve parçalarıyla karşılaştı. Vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı