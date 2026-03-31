Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kosova maçı öncesi milli takıma büyük prim sözü verirken, ödülün dağıtım yetkisini kaptan Hakan Çalhanoğlu'na bıraktı.

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı kritik Dünya Kupası play-off finali öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken bir prim kararı geldi.

KESENİN AĞZI AÇILDI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmek isteyen millileri motive etmek için önemli bir prim sözü verdiği öğrenildi. Hacıosmanoğlu'nun futbolculara, "Siz bizi Amerika'ya götürün, prim işini düşünmeyin" mesajını ilettiği belirtildi.

PRİM DAĞITIMI KAPTANA EMANET

Federasyon kaynaklarına göre, Dünya Kupası bileti alınması halinde verilecek primin dağıtımı konusunda yetki kaptan Hakan Çalhanoğlu'na bırakılacak. Yıldız futbolcu, ödülün takım içinde nasıl paylaştırılacağına karar verecek.

KADER MAÇI SAAT 21.45'TE

A Milli Takım, Kosova karşısında galip gelmesi halinde 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Priştine'de oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

AİLELER DE TRİBÜNDE OLACAK

Kritik karşılaşma öncesinde futbolcuların aileleri için özel uçak kaldırılacağı öğrenilirken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın ise konsantrasyonu korumak adına takım uçağına sınırlı katılım izni verdiği belirtildi.

Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidip petrolünüzü kendiniz alın

Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere tarihi rest
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu

Sessiz sedasız işgal ettiler: Tüm evleri yıkacağız
ABD uçaklarına bir Avrupa ülkesinden daha izin çıkmadı

ABD'ye bir Avrupa ülkesinden daha ret! Trump çıldıracak
Haberler.com
Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili...

Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar!

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar

Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Rejim değişikliği derken...
Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili...

Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar!

Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi