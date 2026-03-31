Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynayacağı kritik Dünya Kupası play-off finali öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken bir prim kararı geldi.

KESENİN AĞZI AÇILDI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmek isteyen millileri motive etmek için önemli bir prim sözü verdiği öğrenildi. Hacıosmanoğlu'nun futbolculara, "Siz bizi Amerika'ya götürün, prim işini düşünmeyin" mesajını ilettiği belirtildi.

PRİM DAĞITIMI KAPTANA EMANET

Federasyon kaynaklarına göre, Dünya Kupası bileti alınması halinde verilecek primin dağıtımı konusunda yetki kaptan Hakan Çalhanoğlu'na bırakılacak. Yıldız futbolcu, ödülün takım içinde nasıl paylaştırılacağına karar verecek.

KADER MAÇI SAAT 21.45'TE

A Milli Takım, Kosova karşısında galip gelmesi halinde 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Priştine'de oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

AİLELER DE TRİBÜNDE OLACAK

Kritik karşılaşma öncesinde futbolcuların aileleri için özel uçak kaldırılacağı öğrenilirken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın ise konsantrasyonu korumak adına takım uçağına sınırlı katılım izni verdiği belirtildi.