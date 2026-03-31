Ibrahimovic ile banka görevlisi arasındaki bomba konuşma
Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, kredi kartını kaybettiğinde yaşadığı ilginç ve mizahi diyalog ile gündem oldu. Banka görevlisinin "Kartınız çalındıysa neden bildirmediniz?" sorusuna "Çünkü hırsız, eşimden daha az harcıyordu" yanıtını veren Ibrahimovic, "Peki şimdi neden bildirdiniz?" sorusuna ise "Sanırım artık hırsızın eşi kullanmaya başladı" cevabını verdi.
DİYALOG GÜNDEM OLDU
Kredi kartını kaybeden Zlatan ile banka görevlisi arasında geçtiği öne sürülen konuşma şu şekilde:
Banka görevlisi:"Kartınız çalındıysa neden bildirmediniz?"
Zlatan: "Çünkü hırsız, eşimden daha az harcıyordu."
Banka görevlisi:"Şimdi neden bildirdiniz?"
Zlatan:"Sanırım hırsızın eşi kullanmaya başladı!"
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Zlatan'ın kendine has mizahını yansıtan bu diyalog kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.