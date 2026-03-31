Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
Japonya’da bir erkeğin eşini sokak ortasında kolundan tutarak sürüklediği anlar sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre adam, eşini uygunsuz bir durumda yakaladıktan sonra polis merkezine götürmek istedi. Kadının zaman zaman yere düştüğü görüntüler tepki çekerken, olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği ile resmi bir soruşturma olup olmadığına dair net bilgi paylaşılmadı.
Japonya’da kaydedildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir erkeğin, eşini sokak ortasında kolundan tutarak sürüklediği anlar kameralara yansıdı. Olayın, adamın eşini “uygunsuz bir durumda” yakalamasının ardından yaşandığı iddia edildi.
GECE SAATLERİNDE SOKAKTA GERGİN ANLAR
Videoda, gece saatlerinde şehir merkezine benzer bir bölgede yaşanan olayda, erkeğin kadını kolundan sert şekilde çekerek sürüklediği görülüyor. Kadının zaman zaman yere düştüğü, buna rağmen adamın çekmeye devam ettiği dikkat çekiyor. Çevredeki bazı kişilerin olayı izlemekle yetindiği, müdahalenin sınırlı kaldığı gözlemleniyor.
POLİSE GÖTÜRMEK İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Görüntüleri paylaşan kaynaklar, erkeğin eşini doğrudan polis merkezine götürmek istediğini iddia etti. Ancak olayın tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleştiği, tarafların kimlikleri ve resmi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına dair net bir bilgi bulunmuyor.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar olaya sert tepki gösterdi. Birçok kişi kadına yönelik fiziksel müdahaleye dikkat çekerken, bazı kullanıcılar ise olayın arka planının netleşmeden yorum yapılmaması gerektiğini savundu.
UZMANLAR UYARIYOR
Uzmanlar, bu tür olayların bireysel şiddet ve toplumsal duyarlılık açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Kamuya açık alanlarda yaşanan bu tür müdahalelerin hem hukuki hem de insan hakları açısından değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.