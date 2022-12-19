Katar'da Burak Özçivit izdihamı! Hayranlarının arasından korumalar eşliğinde geçebildi

Geçtiğimiz günlerde taciz suçlamasıyla gündeme gelen dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey ile bir araya gelerek paylaşım yaptığı için tepki çeken Burak Özçivit, Katar'da Dünya Kupası finalini izledi. Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Özçivit, Katar'da hayranları tarafından karşılandı.

YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Hayranları tarafından yoğun ilgi gören Burak Özçivit, izdiham yarattı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarıyla bir araya gelemeyen Özçivit, korumalar eşliğinde uzaklaştırıldı. Yürümekte zorlanan Özçivit'in paniği ise yüzüne yansıdı. Instagram'da 22,5 milyon takipçisi bulunan Özçivit, o anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

KEVIN SPACEY İLE POZ VERMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde aralarında çocuğun da bulunduğu birçok cinsel istismar suçundan yargılanan Kevin Spacey ile Katar'da bir araya gelerek maç izledi. O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya eşi Fahriye Evcen'den de kalp emojili yorum geldi. Cinsel istismar suçuyla yargılanan Spacey ile gülerek pozlar verdiği için sosyal medyada gündem olan Burak Özçivit için "Bu insanla aynı karede olmanız utanç verici" yorumları yapıldı.

TEPKİLERDEN SONRA PAYLAŞIMI SİLDİ

Paylaşımın ardından ünlü isimlerin ve sosyal medya kullanıcılarının hedefi olan Burak Özçivit, eleştirilere cevap vermedi. Sessizliğini koruyan Özçivit, gelen yorumların ardından 22,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımı sildi. Eleştirilerin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Burak Özçivit, "Bu kadar hassas ve üzücü bir konuyu sonradan öğrendim. Bunun derin üzüntüsünü yaşamaktayım ve bununla ilgili gerekeni hemen yaptım. Bu konunun kesinlikle karşısında olduğumu belirtmek istiyorum. Bu güne kadar böyleydi bu hassasiyet bundan sonra da böyle olacak" dedi.

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