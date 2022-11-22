Kasım Ayında Deniz Keyfi Yaptı

Defne Samyeli, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Sevgilisi Serdar Bilgili'nin Göcek'teki teknesinde tatil yapan Samyeli, leopar bikinisiyle sosyal medyayı salladı.

Spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen 50 yaşındaki Defne Samyeli, Göcek tatilinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Sevgilisi Serdar Bilgili'nin Göcek'teki teknesinde tatil yapan ve leopar desenli bikinisi ile kamera karşısına geçen Samyeli, denizden çıktığı anları takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımın altına "Ve tatilden son kalan: Kasım'da deniz" notunu ekledi.Sosyal medyaya damga vuran paylaşıma Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu da kayıtsız kalamadı ve alev emojileriyle karşılık verdi.