Karadeniz Haberci Dergisi Yılın En'leri Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Karadeniz Haberci Dergisi tarafından düzenlenen 'Yılın En'leri' ödül töreni bir otelde gerçekleştirildi. Törende bölgeye hizmet veren kişi ve kurumlar ödüllendirildi.

Karadeniz'e yönelik yayın yapan Karadeniz Haberci Dergisi'nin "Yılın En'leri" ödül töreni gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Karadeniz Haberci Dergisi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak, Karadeniz Bölgesi'ne yönelik 'Yılın En'leri' sosyal etkinliği ile önemli bir olaya imza attıklarını söyledi. Bu organizasyonların bölgenin sivil toplum kuruluşları ile özel, tüzel, kamu kurumlarını bir araya getirdiğini, aynı zamanda bölgeye hizmet veren kişi ve kurumların okur anketleri sonucu ödüllendirildiğini vurgulayan Çakmak, "Bu sosyal etkinliğimiz bölgemizin kamu, kurum ve sivil toplumunun itici gücü olmuş ve olmaya devam edecektir" dedi.

Gecede şu isimler ödül aldı:

Yılın Bakanı: Adil Karaismailoğlu (Eski Ulaştırma Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili)

Yılın Milletvekili: Mustafa Hamarat (AK Parti Ordu Milletvekili)

Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı: Murat Zorluoğlu (Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı)

Yılın İl Belediye Başkanı: Ercan Çimen (Gümüşhane Belediye Başkanı)

Yılın İlçe Belediye Başkanı: Ahmet Metin Genç (Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı)

Yılın İlçe Belediye Başkanı: Recep Yakar(Giresun/Bulancak İlçe Belediye Başkanı)

Yılın İlçe Belediye Başkanı: İsa Demirci (Ordu-Akkuş Belediye Başkanı)

Yılın Üniversitesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Prof.Dr.Hamdullah Çuvalcı

Yılın Futbol Kulübü: Trabzonspor Kulübü

Yılın Meslek Kuruluşu: Ordu Ticaret Borsası Başkanı

Yılın Kurumu: Çaykur

Gece de ayrıca iş adamları, meslek kuruluşları ve kamu yöneticilerini de ödüller verildi. - ORDU