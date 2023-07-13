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Karaciğer nakli için başvuruda bulunan Ufuk Özkan sessizliğini bozdu: Gözlem altındayım

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Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan oyuncu, "Karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. En kısa zamanda dizi ve filmlerle huzurunuzda olacağım" dedi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Ufuk Özkan'ın bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiği ve önlem amaçlı organ nakli başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan oyuncu, tedavisinin sürdüğünü ve setlere döneceğini söyledi.

"KARACİĞERİMLE İLGİLİ PROBLEMLER YAŞIYORUM"

Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldü. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah'ın izniyle böyle bir niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (abiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Karaciğer nakli için başvuruda bulunan Ufuk Özkan sessizliğini bozdu: Gözlem altındayım

Karaciğer nakli için başvuruda bulunan Ufuk Özkan sessizliğini bozdu: Gözlem altındayım

Karaciğer nakli için başvuruda bulunan Ufuk Özkan sessizliğini bozdu: Gözlem altındayım

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ufuk Özkan Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Çizgisini ve efendiliğini hiç bozmadı allah şifa versin

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Mahmut yıldırım:

Çizgi seni yaratandan rızık veren yaşatıp koruyandan daha mı önemli bir düşün istersen.

00Yayından Kaldır
Hamit Gündoğdu:

İnşallah sağlığına kavuşursun. Ekranın beyefendi kişiliğe sahip, rolünün hakkını veren bir oyuncuyu bizde ekranlarda görmek istiyoruz.

Cevap Yaz291Yayından Kaldır
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