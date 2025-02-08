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Kanye West'ten şaşırtan sözler: Karım üzerinde söz hakkım var

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Grammy Ödülleri'nde eşi Bianca Censori'nin şeffaf file elbise giymesiyle gündem olan rapçi Kanye West, 'Karım üzerinde hakimiyetim var. O bir milyarderle birlikte. Neden sizin gibi meteliksizleri dinlesin ki?' diyerek tepki çekti.

Grammy Ödülleri'nde eşi Bianca Censori'nin şeffaf file elbise giymesiyle dikkat çeken Kanye West, "Karım üzerinde söz hakkım var" dedi.

2025 Grammy Ödülleri'nde Kanye West'in eşi Bianca Censori, şeffaf file elbise giyerek herkesi şaşkına çevirmişti. "Karım üzerinde hakimiyetim var" diyen West, "O bir milyarderle birlikte. Neden sizin gibi meteliksizleri dinlesin ki? İnsanlar kırmızı halı görünümünün onun kararı olduğunu söylüyor. Evet, istemediği hiçbir şeyi ona yaptırmıyorum" diye konuştu.

"ONAYIM OLMADAN YAPAMAZDI"

West, ayrıca "Ama benim onayım olmadan kesinlikle bunu yapamazdı! Yaşayan hiç kimseye saygım veya empatim yok çünkü yaşayan hiç kimse benimle uğraşamaz, ama bazı insanları seviyorum ve onlara iyilik yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Kanye West'ten şaşırtan açıklama: Karım üzerinde söz hakkım var

Kanye West'ten şaşırtan sözler: Karım üzerinde söz hakkım var
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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