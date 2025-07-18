Kanseri atlatan Jessie J sahnelere dönüyor

Meme kanseri teşhisi konduktan sonra tüm yaz planlarını iptal eden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Jessie J, geçirdiği başarılı ameliyatın ardından sahnelere geri dönüyor. Sanatçı, Eylül ayında başlayacak olan BBC'nin sevilen dans programı Strictly Come Dancing'de konuk sanatçı olarak sahneye çıkacak. "Bang Bang" ve "Price Tag" gibi hit parçalarıyla tanınan 37 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz ay mastektomi (memenin alınması) ameliyatı geçirmişti. Jessie J, kanserin vücuduna yayılmadığını ve ameliyatın başarılı geçtiğini geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından duyurdu. "İyiyim. Sonuçlar: Kanser yayılmamış. Bu gözyaşları mutluluktan" ifadeleriyle duygularını paylaştı.

BBC yetkilileri, sanatçının programın yeni sezonuna enerjik bir başlangıç yaptıracağına inanıyor. Bir kaynak, "Jessie sağlığını ön planda tutuyor ama yeniden sahneye çıkmak için heyecanlı. Onu programda ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.