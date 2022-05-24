Kansere yakalanan Billur Kalkavan sessizliğini bozdu: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum - Haberler

Başarılı yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, dün bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden meslektaşı Billur Kalkavan'ı ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alkan'ın yayınladığı fotoğrafta saçlarını kazıttığı görülen Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı öğrenildi.

HAMDİ ALKAN DESTEK OLDU

Alkan, paylaşımında "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" diyerek destek oldu.

"ARAMAYIN, MESAJ ATIN ÇÜNKÜ YORULUYORUM"

Kısa sürede gündem olmasının ardından Alkan ile fotoğrafına photoshop yaparak Instagram hesabından yayınlayan Kalkavan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yaşadığı süreçten bahseden ünlü isim, "Bugün Hamdi Alkan'ım ziyaretime geldi ve izin istedi paylaşabilir miyim diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum valla çok mutlu oldum Allah razı olsun. Ben fotoyu biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Bir ricam var lütfen aramayın mesaj atın çok yoruluyorum" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞIYOR

Kalkavan'ın paylaşımına Ebru Destan, Yiğit Çizik, Gonca Vuslateri, Oğuzhan Uğur, Ceren Hindistan, Pınar Altuğ Atacan, Deniz Seki, Ebru Şancı Öztürk, Belçim Bilgin, Zeynep Alkan, Nilgün Belgün ve Hande Yener gibi birçok ünlü isimden destek yorumları yağdı.