Kanında uyuşturucu çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

8 ÜNLÜNÜN KANINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

ENGİN POLAT: SEVDİĞİMDEN NİYE AYIRDINIZ BENİ?

Kanında uyuşturucu çıkmayan, ilaç etkin maddesi tespit edilen isimler arasında yer alan Engin Polat'tan ilginç bir açıklama geldi. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Sevdiğimden niye ayırdınız beni? Aynı listede olmamamız hayal kırıklığı?" Polat, aynı paylaşımında küfürlü bir ifadeye de yer verdi.