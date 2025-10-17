Kanında uyuşturucu çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama
Eşi Dilan Polat'ın kanında uyuşturucu madde çıkan Engin Polat'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Testi negatif çıkan Engin Polat, "Şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Sevdiğimden niye ayırdınız beni?" dedi. Polat, aynı paylaşımında küfürlü bir ifadeye de yer verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
8 ÜNLÜNÜN KANINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ
Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.
ENGİN POLAT: SEVDİĞİMDEN NİYE AYIRDINIZ BENİ?
Kanında uyuşturucu çıkmayan, ilaç etkin maddesi tespit edilen isimler arasında yer alan Engin Polat'tan ilginç bir açıklama geldi. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Sevdiğimden niye ayırdınız beni? Aynı listede olmamamız hayal kırıklığı?" Polat, aynı paylaşımında küfürlü bir ifadeye de yer verdi.