Kanal D'nin Yeni Dizisi 'Güller ve Günahlar' Afiş Çekimleri Tamamlandı

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi 'Güller ve Günahlar'ın afiş çekimleri yapıldı. Başrollerdeki Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, karakterlerinin ruhunu yansıtan pozlar vererek izleyicileri heyecanlandırdı. Eylül ayında ekranlara gelecek dizinin teması, aşk ve sırlar etrafında şekilleniyor.

KANAL D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar için afiş çekimleri yapıldı. Ekrana gelmek için gün sayan dizinin yıldızları, şık tarzları ve enerjik halleriyle objektif karşısına geçti.

Başrollerde yer alan Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, karakterlerinin ruhunu yansıtan pozlar verdi. Çekimlerde oyuncuların uyumu dikkat çekerken, kulis arkasındaki hazırlık süreci de en az çekimler kadar keyifli geçti.

ŞIKLIK VE ZARAFET ÖN PLANDA

Styling ekibinin titiz çalışmasıyla hazırlanan kostümler ve özel olarak tasarlanan konsept, afiş çekimine farklı bir hava kattı. Murat Yıldırım'ın karizmatik duruşu ve Cemre Baysel'in pozitif enerjisi karelere de yansıdı.

MERAK UYANDIRDI

Güller ve Günahlar'da başarılı iş insanı Serhat karakterine hayat verecek Murat Yıldırım ile fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep'i canlandıracak Cemre Baysel, şimdiden izleyicilerin favori çiftleri arasına girdi. Seyirciler, merakla beklenen dizinin sadece hikayesini değil, oyuncular arasındaki uyumunu da konuşmaya başladı.

SIRLARIN ARDINDAKİ AŞK

Deniz Can Çelik'in rejisiyle ekrana taşınacak Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, güven ve aile sevgisi üzerine kuran Serhat'ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle altüst olan hayatını merkeze alıyor. Serhat'ın yolunun, fakir mahallenin dobra kızı Zeynep (Cemre Baysel) ile kesişmesiyle de olaylar gelişiyor ve ikili kendilerini fırtınanın içinde buluyor.

Çekimleri İstanbul'da başlayan Kanal D'nin iddialı dizisi Güller ve Günahlar'ın eylül ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
500
