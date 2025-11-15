Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Oyuncu Berkay Tulumbacı ve eşi Ezgi Gergin'in Taksim'de sokak ortasında tartışma yaşadı. Kameralara da yansıyan tartışma bir süre sonra tatlıya bağlandı.
- Berkay Tulumbacı ve eşi Ezgi Gergin, Taksim'de sokak ortasında tartıştı.
- Tartışmanın ardından çift el ele tutuşarak yürüdü.
- Çift, tartışmayı 'basit bir aile arası tartışma' olarak nitelendirdi.
Ünlü oyuncu Berkay Tulumbacı ve eşi Ezgi Gergin, Taksim'de sokak ortasında yaşadıkları hararetli tartışmayla magazinin gündemine yerleşti.
SOKAK ORTASINDA TARTIŞTILAR
Taksim'de objektiflere yansıyan Berkay Tulumbacı ve Ezgi Gergin çifti arasında kısa sürede tartışma yaşandı. Çevredekilerin dikkatini çeken gergin anların ardından, çift durumu hızla kontrol altına almayı başardı.
EL ELE YÜRÜDÜLER
Gerginliğin ardından aralarındaki buzları hızla eriten Tulumbacı ve Gergin, tartışmanın hemen ardından el ele tutuşarak yürümeye devam etti.Çift, yaptıkları kısa açıklamada, "Sorun yok, basit bir aile arası tartışma" mesajını verdi.