Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Güncelleme:
Oyuncu Berkay Tulumbacı ve eşi Ezgi Gergin'in Taksim'de sokak ortasında tartışma yaşadı. Kameralara da yansıyan tartışma bir süre sonra tatlıya bağlandı.

  • Berkay Tulumbacı ve eşi Ezgi Gergin, Taksim'de sokak ortasında tartıştı.
  • Tartışmanın ardından çift el ele tutuşarak yürüdü.
  • Çift, tartışmayı 'basit bir aile arası tartışma' olarak nitelendirdi.

Ünlü oyuncu Berkay Tulumbacı ve eşi Ezgi Gergin, Taksim'de sokak ortasında yaşadıkları hararetli tartışmayla magazinin gündemine yerleşti.

SOKAK ORTASINDA TARTIŞTILAR

Taksim'de objektiflere yansıyan Berkay Tulumbacı ve Ezgi Gergin çifti arasında kısa sürede tartışma yaşandı. Çevredekilerin dikkatini çeken gergin anların ardından, çift durumu hızla kontrol altına almayı başardı.

EL ELE YÜRÜDÜLER

Gerginliğin ardından aralarındaki buzları hızla eriten Tulumbacı ve Gergin, tartışmanın hemen ardından el ele tutuşarak yürümeye devam etti.Çift, yaptıkları kısa açıklamada, "Sorun yok, basit bir aile arası tartışma" mesajını verdi.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEjder:

ee..bize ne pki.. sı.ayım haberinize

Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Bir an içim cız etti barışamayacaklar diye. Çok şükür :)

Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

muhabirde ne yalakaymış.

Haber YorumlarıOrhan Göksel:

muhabire rağmen sakin kalabilirler tartışmanın üstüne güzel insanlarmış helal olsun

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
