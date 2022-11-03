Kalça kemiğini çatlatıp ameliyat olan Ajda Pekkan'la ilgili kafa karıştıran iddia: Çatlaklarda ameliyat edilmiyor

Evinde geçirdiği kaza sonrası kalça kemiği çatlayan ve 5 saatlik bir ameliyat geçiren Ajda Pekkan hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Kemikteki çatlaklarda ameliyat yapılmadığı ileri sürülürken Pekkan'ın konser biletleri satılmadığı gerekçesiyle bir süre kabuğuna çekilme kararı aldığı iddia edildi.

Süperstar lakaplı Ajda Pekkan, dün sabaha karşı evinde düşüp kalça kemiğini çatlattı. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, yaşadığı kaza sonrasında acil ameliyata alındı. 5 saat süren operasyonu başarılı geçen ve sağlık durumu iyi olduğu açıklandı.

AMELİYAT OLMADI MI?

Sağlık durumuyla kısa sürede sosyal medyada gündem olan Pekkan'la ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Kemikteki çatlaklarda ameliyat yapılmadığı ileri sürülürken Pekkan'ın konserleriyle ilgili de bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir konser biletleri satılmadığı iddiasıyla gündeme gelen Pekkan'la ilgili magazin kulislerinde sahnelerden uzak kalarak evinde dinlenme kararı aldığı konuşulmaya başlandı.

BÜLENT ERSOY: BİLETLERİ SATILMAYINCA KONSERLERİ İPTAL OLDU

Sivri dilli açıklamalarıyla tanınan Bülent Ersoy, 2013 yılında "Hödük, ucube ve küstah" dediği Ajda Pekkan'la davalık olmuş, ikili 2018 yılında barışmıştı. Geçtiğimiz günlerde zehir zemberek açıklamalarda bulunan Ersoy, Pekkan'ın yurt dışındaki konser biletlerinin satılmadığını söyleyerek "Ajda Pekkan'ın Almanya'da biletleri satılmayınca 3 konseri de iptal oldu" demişti.