Kağıthane'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile Liselere Giriş Sınavı'na giren öğrenciler, düzenlenen Sinan Akçıl konseri ile doyasıya eğlenip stres attı. Kağıthane Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile Liselere Giriş Sınavı'na giren öğrenciler için konser düzenlendi. Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen konserde sanatçı ve besteci Sinan Akçıl, öğrencilerle buluştu.

Kağıthaneli gençler Sinan Akçıl konseri ile doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Kağıthane'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile Liselere Giriş Sınavı'na giren öğrenciler, düzenlenen Sinan Akçıl konseri ile doyasıya eğlenip stres attı.

Kağıthane Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile Liselere Giriş Sınavı'na giren öğrenciler için konser düzenlendi. Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen konserde sanatçı ve besteci Sinan Akçıl, öğrencilerle buluştu. Öğrenciler Akçıl'ın şarkıları ile doyasıya eğlenerek streslerini attı. Yaklaşık bir saat süren konserde sınavlara giren öğrencilerin yanı sıra aileler de doyasıya eğlendi.

Konserin ardından konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bu akşam sınav sonrasında gençlerle beraber buluşalım istedik. Yaklaşık bir yıl boyunca sınava hazırlandılar, sınav sonrası sanatçı Sinan Akçıl ile buluştular ve doyasıya eğleniyorlar. Böyle bir yaz akşamında hep birlikteyiz. Hasbahçe Mesire Alanımızda on binlerce hemşerimizle beraber bayram öncesi buluşmuş olduk. Buradan tüm Kağıthane'nin tüm İstanbulluların, tüm vatandaşlarımın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yaz boyunca burada olacağız, çocuklarımız için gençlerimiz için burada buluşmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Konser sonrası Başkan Öztekin, Sanatçı Akçıl'a çiçek takdim etti.