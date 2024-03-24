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Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

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Sanatçı Kadir İnanır, sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı. Usta oyuncunun sabah saatlerinde inme geçirmesi nedeniyle bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

TEST SONUCUNA GÖRE TEDAVİ UYGULANACAK

İnanır, bu sabah İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirdi. 74 yaşındaki İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilmesi sonrasında çıkan sonuca göre İnanır'a tedavi uygulanacağı bilgisi verildi.

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Magazin

Kadir İnanır Magazin Haberler

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Yorumlar (19)

bagıran adam:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

29
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yanıtYanıtla
Çınar Saraç:

Darısı sana olsun hemde bugün

yanıt49
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meko:

Adam ölmeden helvasını kavurdun

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yanıt2
Yunus Kaya:

Adam ölmemiş kardeş

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yanıt2
Hasan Aykuş:

Şimdi sana kim inanır?

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Orhan D:

Bir insan MAL olur da... xxx Kadar olmaz. Cümleyi sen anlamıssındır.

yanıt1
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Emre Alemdar:

Acil şifalar kadir abi senin filimlerinle büyüdük İnşallah sağlığına kavuşursun

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Gencay Çakır:

Allah rahmet eylesin

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yanıtYanıtla
Burhan Karaduman:

Allah acil şifalar versin inşallah

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Ahmet Gültekin:

Kendisi ve tüm hastalarımız için Yüce Allah’tan Şafi ismiyle acil şifalar diliyorum. Allah kimsenin sağlığı bozmasın inşallah

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Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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