Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Kadir İnanır, sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı. Usta oyuncunun sabah saatlerinde inme geçirmesi nedeniyle bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
TEST SONUCUNA GÖRE TEDAVİ UYGULANACAK
İnanır, bu sabah İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirdi. 74 yaşındaki İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilmesi sonrasında çıkan sonuca göre İnanır'a tedavi uygulanacağı bilgisi verildi.